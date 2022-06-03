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    Суспільство

    Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

    У багатьох областях України очікуються дощі - Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
    У багатьох областях України очікуються дощі
    фото з відкритих джерел

    В окремих районах будуть град та шквали

    Сьогодні, 3 червня, в більшості областей України очікуються грози, подекуди град та шквали до 20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Удень 3 червня у східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», йдеться у попередженні.

    Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

    Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна окупація #stoprussia
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    Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки