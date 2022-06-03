Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

В окремих районах будуть град та шквали

Сьогодні, 3 червня, в більшості областей України очікуються грози, подекуди – град та шквали до 20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Удень 3 червня у східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.