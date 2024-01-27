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Ворог атакував Полтавщину ракетами: влада повідомила про влучання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог атакував Полтавщину ракетами: влада повідомила про влучання
На Полтавщині працювала ППО
фото з відкритих джерел

Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу

Ворог атакував Полтавщину ракетами. Про це інформує Полтавська обласна військова адміністрація.

«В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу», – ідеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, зауважили в ОВА.

Нагадаємо, у Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:59. У Харкові та Полтаві було чутно звуки вибухів. 

Нагадаємо, триває 703-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

 

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