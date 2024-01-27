Загроза балістики: у Києві та низці областей пів години тривала повітряна тривога
Сирени почали лунати о 19:59
У Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:59.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Ракети зі сходу рухаються на Полтаву та Кременчук.
У Харкові та Полтаві чутно звуки вибухів.
О 20:34 було оголошено відбій.
Нагадаємо, триває 703-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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