Загроза балістики: у Києві та низці областей пів години тривала повітряна тривога

Сирени почали лунати о 19:59

У Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:59.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Ракети зі сходу рухаються на Полтаву та Кременчук.

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У Харкові та Полтаві чутно звуки вибухів.

О 20:34 було оголошено відбій.

Нагадаємо, триває 703-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.