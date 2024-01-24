Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок

Через стан здоров'я чоловіка військові частини відмовлялися брати його на службу

У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток й у підсумку ухилився від мобілізації, через що його засудили до відбування покарання. Про це свідчать дані вироку Козельщинського районного суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з даними у документі, в червні 2023 року жителя Полтавщини визнали придатним до військової служби. В листопаді того ж року він отримав дві повістки, проте не з’явився до ТЦК і СП й через це щодо нього відкрили кримінальну справу.

Проте під час засідання з’ясувалося, що насправді повісток цьому чоловікові було значно більше. За його словами, за пів року (червень-листопад 2023-го) він отримав загалом аж 18 повісток і 16 разів приходив до ТЦК, але через стан здоров'я військові частини відмовлялися брати його на службу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вирок суду Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Українця визнали винним в ухиленні від мобілізації, а чоловік це визнав і навіть розкаявся.

Раніше повідомлялось, що поліцейські не будуть роздавати повістки військовозобов’язаним, оскільки в Нацполіції відсутні додаткові ресурси для цього. поліцейські готові допомагати, але особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено функціоналом поліції. Голова Нацполіції також додав, що навіть у такому випадку людей не вистачить.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій спростував фейк про роздачу повісток на мобільних блокпостах.