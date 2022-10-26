За допомогою застосунку «єППО» вперше збито ворожу ракету

Кілька пильних громадян побачили ракету і сповістили військових за допомогою додатка «єППО»

22 жовтня зранку на півдні України відбулося перше бойове застосування додатка «єППО» по російсьуій крилатій ракеті. Про це повідомив один із розробників додатку Геннадій Сульдін.

«Калібр» летів на дуже малої висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили ракету і сповістили військових за допомогою додатка «єППО». Наші зенитники за кілька секунд отримали повідомлення та без зайвих проблем збили «Калібр» з ПЗРК «Ігла», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система спрацювала саме так, як мріяли розробники.

«Пані та панове, для ППО великою цінністю є дані з сільської місцевості про ракети і «шахеди» орків. Вони найчастіше йдуть по низинах в малонаселених районах. Тому велике прохання до вас, допоможіть своїм близьким, родичам, сусідам та знайомим знайти і встановити додаток «єППО». Це дуже важливо, це можливість врятувати життя людей», – додав розробник.

Нагадаємо, що в Україні працює додаток для мобільних телефонів, який допомагає підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення. Для цього необхідно встановити додаток «єППО» на свій смартфон, за декілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

Як працює додаток. Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити «єППО» на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита. Наразі застосунок єППО доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.