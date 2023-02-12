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Ворог обстріляв Нікопольщину: є загиблий і поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог обстріляв Нікопольщину: є загиблий і поранені
Наслідки російських обстрілів на Нікопольщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів загинула 53-річна жінка

Протягом дня агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще дві – поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зранку ворог обстріляв Нікополь. Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга – госпіталізована», – йдеться в повідомлені. 

Зазначається, що в місті пошкоджені шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

«Пообіді ворог відкрив вогонь по Марганецькій громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка – понівечені», – додав голова.

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Понівечені будинки на Нікопольщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, повідомляється, що в Мирівській громаді минулося без постраждалих. Територію обстежують рятувальники.

Зазначимо, що в Дніпропетровській області о 22:05 було оголошено повітряну тривогу. Місцевих мешканців просять негайно перейти в укриття цивільного захисту. 

До слова, завершується 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. 

Теги: обстріл Дніпропетровщина ворог

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