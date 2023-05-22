Ворог здійснює зачистку деяких районах Бахмута: яка ситуація в місті

ЗСУ виграли час для певних дій в Бахмуті, про які розкажуть згодом

Українські війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі «Літак». Тривають бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль. Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах – півночі і півдні передмістя», – йдеться в повідомленні.

Проте ЗСУ не дають ворогу можливості там закріпитись. Окупанти стягують додаткові сили та засоби.

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«Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом», – додала Маляр.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.