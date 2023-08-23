Ворог знову накрив вогнем прикордонні громади Сумщини: є поранені

За минулу добу на Сумщині зафіксовано 115 вибухів

Унаслідок одного з обстрілів Середино-Будської громади поранено чотирьох мирних жителів

Протягом 22 серпня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Унаслідок цього поранені чотири людини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього вчора зафіксовано 115 вибухів. Ворог обстріляв Великописарівську, Середино-Будську, Краснопільську, Хотінську, Дружбівську, Есманську та Білопільську громади.

Так, по Великописарівській громаді окупанти били з мінометів та СПГ. Також здійснили авіаційні обстріли НАР.

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Краснопільська громада зазанала обстрілів із мінометів, артилерії (САУ) та АГС.

Хотінська та Есманська громади потерпали від мінометного обстрілу.

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріли з мінометів. Унаслідок одного з обстрілів поранено чотирьох мирних жителів та пошкоджено сім приватних автомобілів. Також здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе. Пошкоджено багатоповерхівку.

На територію Дружбівської громади росіяни скинули чотири міни. Також здійснили обстріл із АГС.

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На Білопільську громаду ворог скинув дев’ять мін.

Нагадаємо, завершився 545-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.