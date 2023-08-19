Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву
Дмитро Ярош заявив, що під час воєнного стану в Україні має діяти найвища міра покарання – «розстріл»
Командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош вважає, що під час воєнного стану в Україні має діяти найвища міра покарання – «розстріл». Так він відреагував на сьогоднішній ракетний удар по центру Чернігова.
Ярош вважає, що в першу чергу потрібно розстрілювати за державну зраду та корупцію. На третьому місці в топі екслідера «Правого сектору» стоїть «ідіотизм, який дорівнює державній зраді».
В коментарях користувачі соцмереж схвально підтримали пропозицію командувача Української добровольчої армії.
За словами організаторки виставки дронів у Чернігові Марії Берлінської, як тільки оголосили повітряну тривогу в місті захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, проте частина людей проігнорували повідомлення. Також вона вважає, що росіяни спеціально розпалюють зраду та ненависть до організаторів виставки дронів, щоб перекинути відповідальність з РФ.
Зокрема, деякі користувачі соцмереж підтримують організаторку виставки дронів, та кажуть, що у всьому винна лише Росія.
Також на трагедію в Чернігові відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він пригадав, коли таку ж виставку безпілотників раніше проводили у Дніпрі.
«Коли у Дніпрі ми проводили «Люті пташки», то я особисто заборонив будь-яку рекламу. А потім ще особисто перевірив наявність спеціальних рамок (щоб не пронесли рюкзак із вибухівкою) та особисто контролював протокол безпеки», – написав Філатов.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
Станом на 15:25 кількість постраждалих у Чернігові зросла до 117, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако. Загиблими досі вважаються семеро людей.
До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.
Коментарі — 0