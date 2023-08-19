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Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр
фото з відкритих джерел

Дмитро Ярош заявив, що під час воєнного стану в Україні має діяти найвища міра покарання – «розстріл»

Командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош вважає, що під час воєнного стану в Україні має діяти найвища міра покарання – «розстріл». Так він відреагував на сьогоднішній ракетний удар по центру Чернігова.

Ярош вважає, що в першу чергу потрібно розстрілювати за державну зраду та корупцію. На третьому місці в топі екслідера «Правого сектору» стоїть «ідіотизм, який дорівнює державній зраді».

Ярош запропонував ввести розстріл, як найвищу міру покарання
Ярош запропонував ввести розстріл, як найвищу міру покарання
фото: скріншот

В коментарях користувачі соцмереж схвально підтримали пропозицію командувача Української добровольчої армії.

Користувачі соцмереж вважають пропозицію Яроша доцільною
Користувачі соцмереж вважають пропозицію Яроша доцільною
фото: скріншот
Користувачі соцмереж схвально відреагували на пропозицію Яроша
Користувачі соцмереж схвально відреагували на пропозицію Яроша
фото: скріншот

За словами організаторки виставки дронів у Чернігові Марії Берлінської, як тільки оголосили повітряну тривогу в місті захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, проте частина людей проігнорували повідомлення. Також вона вважає, що росіяни спеціально розпалюють зраду та ненависть до організаторів виставки дронів, щоб перекинути відповідальність з РФ.

Берлінська відреагувала на ракетний удар по Чернігову
Берлінська відреагувала на ракетний удар по Чернігову
фото: скріншот
Берлінська відреагувала на ракетний удар по Чернігову
Берлінська відреагувала на ракетний удар по Чернігову
фото: скріншот

Зокрема, деякі користувачі соцмереж підтримують організаторку виставки дронів, та кажуть, що у всьому винна лише Росія.

Користувачі соцмереж підтримують Берлінську
Користувачі соцмереж підтримують Берлінську
фото: скріншот
Користувачі соцмереж підтримують Берлінську
Користувачі соцмереж підтримують Берлінську
фото: скріншот

Також на трагедію в Чернігові відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він пригадав, коли таку ж виставку безпілотників раніше проводили у Дніпрі.

Мер Дніпра прокоментував удар по Чернігову
Мер Дніпра прокоментував удар по Чернігову
фото: скріншот

«Коли у Дніпрі ми проводили «Люті пташки», то я особисто заборонив будь-яку рекламу. А потім ще особисто перевірив наявність спеціальних рамок (щоб не пронесли рюкзак із вибухівкою) та особисто контролював протокол безпеки», – написав Філатов.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру
Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру
колаж: glavcom.ua

Станом на 15:25 кількість постраждалих у Чернігові зросла до 117, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако. Загиблими досі вважаються семеро людей.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Теги: Борис Філатов обстріл Дмитро Ярош Чернігів влада

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