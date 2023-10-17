Ракетний удар по гуртожитку Слов'янська: під завалами є люди (фото)
Руйнувань зазнала п'ятиповерхова будівля гуртожитку
Під завалами гуртожитку коледжу у Слов'янську Донецької області, куди у ніч на 17 жовтня влучили окупанти, перебувають люди. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.
«На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи», – зазначили в ДСНС.
Як повідомлялося, у ніч на 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Слов’янську на Донеччині. Центр міста вночі зазнав ракетного удару. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу по вул.Свободи.
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