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Ракетний удар по гуртожитку Слов'янська: під завалами є люди (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по гуртожитку Слов'янська: під завалами є люди (фото)
За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи
фото: пресслужба ДСНС

Руйнувань зазнала п'ятиповерхова будівля гуртожитку

Під завалами гуртожитку коледжу у Слов'янську Донецької області, куди у ніч на 17 жовтня влучили окупанти, перебувають люди. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку», – йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по гуртожитку Слов'янська: під завалами є люди (фото) фото 1

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.

«На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи», – зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, у ніч на 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Слов’янську на Донеччині. Центр міста вночі зазнав ракетного удару. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу по вул.Свободи. 

Теги: окупанти Слов’янськ рятувальники ворог обстріл

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