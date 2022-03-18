Шестирічний мешканець Сум віддав для ЗСУ свій подарунок – квадрокоптер
Маленький українець мріяв про дрон, однак вирішив, що армії він потрібніший
Юний мешканець Сумської області мріяв про квадрокоптер на день народження. І отримав подарунок – від батька. А проте хлопчинка навіть у свої шість років цілком розуміє: декому цей дрон зараз потрібніший.
Як розповів у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук, хлопчик із Кролевця, що на Сумщині, сам вирішив віддати дрон нашим оборонцям.
«Тату, подаруймо нашим військовим. Їм потрібніший. Вони ж нас захищають», – сказав хлопчик.
Нагадаємо, у Борисполі хлопчик уночі прийшов записуватися в тероборону. Місцевий 11-річний хлопчик прийшов вночі до штабу тероборони, щоб стати одним із захисників міста.