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    Події в Україні

    Шестирічний мешканець Сум віддав для ЗСУ свій подарунок – квадрокоптер

    Хлопчик запропонував техніку тому, кому вона потрібніша<br /><br /> - Шестирічний мешканець Сум віддав для ЗСУ свій подарунок – квадрокоптер
    Хлопчик запропонував техніку тому, кому вона потрібніша

    фото: Bratchuk_Sergey/ Telegram

    Маленький українець мріяв про дрон, однак вирішив, що армії він потрібніший

    Юний мешканець Сумської області мріяв про квадрокоптер на день народження. І отримав подарунок – від батька. А проте хлопчинка навіть у свої шість років цілком розуміє: декому цей дрон зараз потрібніший.

    Як розповів у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук, хлопчик із Кролевця, що на Сумщині, сам вирішив віддати дрон нашим оборонцям.

    «Тату, подаруймо нашим військовим. Їм потрібніший. Вони ж нас захищають», – сказав хлопчик.

    Нагадаємо, у Борисполі хлопчик уночі прийшов записуватися в тероборону. Місцевий 11-річний хлопчик прийшов вночі до штабу тероборони, щоб стати одним із захисників міста.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Шестирічний мешканець Сум віддав для ЗСУ свій подарунок – квадрокоптер