Ніч масованих атак: рашисти тероризували Дніпропетровщину, багато руйнувань

Окупанти цілили на Нікополю та навколишніх громадах

Ворог бив ракетами «Ураганами», «Градами» та важкою артилерією

Рашисти у ніч на 10 жовтня били ракетами, «Ураганами», «Градами» та важкою артилерією по чотирьох районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікопольському обстріляли три громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.

«У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 тис. нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили», – йдеться в повідомленні.

Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.



У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій – інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог «Ураганами» ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою протиповітряною обороною знищено.

Нагадаємо, напередодні окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів.