Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)

Наразі з Устіновою все гаразд

На голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Відповідні світлини з'явилися в мережі Facebook.

Народна депутатка України Ольга Стефанишина повідомила, що наразі з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги... Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», – написала Стефанишина.

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