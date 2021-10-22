Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)
Із нардепкою Устіновою 22 жовтня трапився травматичний інцидент у Раді
фото: Olga Stefanyshynа/Facebook
Наразі з Устіновою все гаразд
На голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Відповідні світлини з'явилися в мережі Facebook.
Народна депутатка України Ольга Стефанишина повідомила, що наразі з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.
«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги... Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», – написала Стефанишина.
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