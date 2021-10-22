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    Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)

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    Із нардепкою Устіновою 22 жовтня трапився травматичний інцидент у Раді - Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)
    Із нардепкою Устіновою 22 жовтня трапився травматичний інцидент у Раді
    фото: Olga Stefanyshynа/Facebook

    Наразі з Устіновою все гаразд

    На голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Відповідні світлини з'явилися в мережі Facebook.

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    Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)
    Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)

    Народна депутатка України Ольга Стефанишина повідомила, що наразі з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

    «Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги... Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», написала Стефанишина.

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    Теги: Верховна Рада депутат Facebook партія Голос
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    Надзвичайна подія в парламенті. Депутатку з розбитою головою забрала швидка (фото)