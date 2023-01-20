Військовий експерт повідомив, коли відбудеться контрнаступ ЗСУ

Збільшення кількості особового складу окупантів ускладнює просування ЗСУ

З початком весни Україна може піти в контрнаступ у разі отримання військової допомоги від США, але РФ намагається наростити присутність на фронті. Про це заявив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець.

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«Ми говоримо про те, що в разі надходження обіцяної військової допомоги зі США й інших країн упродовж найближчого часу з початком весни ми можемо говорити про проведення активних наступальних дій», – наголосив він.

Експерт зауважив, що росіяни теж намагаються збільшити кількість особового складу на всіх лініях фронту, і це ускладнює просування наших військ.

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«У будь-якому разі й Україна, і РФ прагнуть підготувати якомога більше резервів залежно від того, які можливості вони мають», – наголосив Згурець.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсягом $2,5 млрд. Цей пакет допомоги є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби.

Як відомо, як раніше повідомив військовий експерт Сергій Згурець, росіяни використали для удару по Києву 14 січня ракети до нового зенітно-ракетного комплексу С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 км.

Нагадаємо, триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.