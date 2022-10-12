Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань
Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено: 23 окупанти; вантажний і броньований автомобіль;
ударний БПЛА типу Shahed-136; склад боєприпасів неподалік Дудчан; пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.
Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та БТР.
«Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури», – розповіли українські військові.
В командуванні «Південь» також вказали, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.
Проте російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.
Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.
Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.
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