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Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів
Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили ворога
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань

Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах. Про це  повідомляє Оперативне командування «Південь».

Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено: 23 окупанти; вантажний і броньований автомобіль;
ударний БПЛА типу Shahed-136; склад боєприпасів неподалік Дудчан; пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.

Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та БТР.

«Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури», – розповіли українські військові.

В командуванні «Південь» також вказали, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

Проте російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. 

Теги: окупанти авіація військові місто озброєння звільнення

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