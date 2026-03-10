Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 10 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 10 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 758 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
  • танків – 11 758 (+13) од.
  • бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
  • артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 679 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 328 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
  • спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Втрати ворога станом на 10 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1476-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

