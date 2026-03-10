Втрати ворога станом на 10 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 10 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 березня втратила:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
- танків – 11 758 (+13) од.
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
- артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
- РСЗВ – 1 679 (+4) од.
- засоби ППО – 1 328 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
- спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1476-й день повномасштабної війни в Україні.
