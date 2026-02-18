Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
На тимчасово окупованій території Донеччини воїни вдарили по пусковій установці ЗРК С-300ВМ
Українські військові атакували ворожі обʼєкти у РФ та на тимчасово окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ на тимчасово окупованій території Донеччини, а також пунктів управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у ніч на 18 лютого 2026 року Сили оборони України уразили в районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області район зосередження підрозділу БпЛА противника, у районі населеного пункту Токмак – майстерню БпЛА;

Також в районі населеного пункту Старомлинівка на тимчасово окупованій території Донецької області – вузол зв’язку, а в окупованому Донецьку – зосередження військової техніки окупантів.

Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ. Також, у районі населеного пункту Сальне на Курщині та у районі міста Родинське на тимчасово окупованій території Донеччини, уражено пункти управління БпЛА противника. Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати можливе відведення військ із Донбасу лише за умови симетричного відведення російських сил і без визнання суверенітету РФ над цими територіями.

До слова, інженерні війська Сил підтримки ЗСУ разом із інженерними підрозділами інших родів військ підбили підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Завдяки масованому використанню технологій дистанційного мінування вдалося ліквідувати майже 700 загарбників та знищити понад сотню одиниць ворожої техніки.

