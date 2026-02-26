Головна Країна Події в Україні
Наступ росіян на фронті уповільнився. Аналітики повідомили причини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії
Попри значні втрати особового складу, російській армії бракує новобранців для відновлення бойового потенціалу

Росія не має достатньо ресурсів, щоб досягти значного прориву на фронті або повністю компенсувати свої бойові втрати. Про це заявили експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies (IISS)) у щорічному звіті Military Balance, пише «Главком».

За оцінками аналітиків, попри значні втрати особового складу, російській армії бракує новобранців для відновлення бойового потенціалу. У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії.

У звіті також зазначається, що оборонні витрати Росії зросли лише незначно – до 7,3% ВВП. В IISS пояснюють це складною економічною ситуацією: відсутністю реального економічного зростання, збільшенням державного дефіциту та зменшенням доходів від експорту сировини.

До слова, зростання бойових втрат російської армії може ускладнити плани Кремля щодо масштабного наступу проти України найближчими місяцями. 

За оцінками джерел, протягом останніх трьох місяців втрати РФ перевищують темпи набору нових військовослужбовців. Росії вдавалося щомісяця залучати до війська близько 30-35 тисяч осіб, однак цього вже недостатньо для компенсації бойових втрат.

