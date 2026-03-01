Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб підтвердив знищення логістичних вузлів РФ

У рамках системної кампанії з демілітаризації агресора, Сили оборони України завдали серії ударів по критичних об'єктах протиповітряної оборони, складів БК та пунктів управління дронами на тимчасово окупованих територіях та території РФ. Головним результатом операції стало «осліплення» ворожої ППО на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Підрозділи Сил оборони України провели операцію з виведення з ладу радіолокаційних станцій противника.

«В ніч на  1 березня 2026 року уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Також наші воїни били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки», – зазначили в Генштабі.

Також, 28 лютого 2026 року, Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника у районі н.п. Прилєсьє (Бєлгородська область рф) та неподалік Родинського Донецької області.

Крім того, завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, у  ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на обʼєкті зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Теги: Генштаб росія війна

