Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 668 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 14 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 14 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб;
  • танків – 11 668 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од;
  • артилерійських систем – 37 282 (+28) од;
  • РСЗВ – 1 645 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 300 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од;
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од;
  • кораблі / катери – 29 (+1) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од;
  • спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні

Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2026
Окупанти атакували будівлю Новгород-Сіверської райадміністрації на Чернігівщині
Окупанти атакували будівлю Новгород-Сіверської райадміністрації на Чернігівщині
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
