Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 14 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 14 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб;
- танків – 11 668 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од;
- артилерійських систем – 37 282 (+28) од;
- РСЗВ – 1 645 (+3) од;
- засоби ППО – 1 300 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од;
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+1) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од;
- спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні.
