Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 460 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб.
  • танків – 11 404 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од.
  • артилерійських систем – 34 992 (+23) од.
  • РСЗВ – 1 564 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од.
  • спеціальна техніка – 4 022 (+3) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1387-й день повномасштабної війни в Україні.

