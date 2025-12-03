Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 682 бойові броньовані машини
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб
  • танків – 11 393 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 780 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 555 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од.
  • спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1379-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
Чи буде «новорічне перемир'я» на фронті? Пєсков озвучив позицію Кремля
Чи буде «новорічне перемир'я» на фронті? Пєсков озвучив позицію Кремля
Зеленський вручив нагороди сім'ям ірландських добровольців, які загинули за Україну
Зеленський вручив нагороди сім'ям ірландських добровольців, які загинули за Україну

