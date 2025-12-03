Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб
- танків – 11 393 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 780 (+12) од.
- РСЗВ – 1 555 (+3) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од.
- спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1379-й день повномасштабної війни в Україні.
