Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Триває 1380-та доба повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб
  • танків – 11 396 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 556 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од.
  • спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1380-й день повномасштабної війни в Україні.

