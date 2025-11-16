Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 листопада станом на 22:00 відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, окупанти втратили 117 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили одну артилерійську систему, 15 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Вісім разів агресор намагався просунутися вперед на наші позиції в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни та Зарічне. Два бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 27 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 66 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне. Одна атака досі триває.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 21 ворожу атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Демурине та Данилівка.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. Одне бойове зіткнення досі триває. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір’я та Тернувате.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1362-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя колишньому ченцю урятували українські воїни
ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
Сьогодні, 17:15
У Покровську стабільно важка ситуація
Жорстокі бої у Покровську – це сигнал Трампу від Путіна: аналіз The Times
Сьогодні, 04:03
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
10 листопада, 06:42
Зеленський відзначив результати спецоперацій на Донеччині
Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині
5 листопада, 21:09
У Вінницькій ОВА завелася чиновниця, яка виправдовує напад Росії на Україну
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
31 жовтня, 10:01
Пошкоджений вітрогенератор
Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську
26 жовтня, 00:21
Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
Генштаб розкрив подробиці ураження ураження нафтопереробного заводу «Рязанський»
23 жовтня, 15:26
Наслідки удару по Запоріжжю
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
22 жовтня, 05:58
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
20 жовтня, 08:17

Події в Україні

У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua