Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
Росія завдала удару по Запоріжжю
фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська протягом ночі двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА

Ворог атакував Запоріжжя ударними дронами цієї ночі, 2 січня, і це була один з найбільших ударів по місту. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, приміщення торговельного центру, цивільна інфраструктура, та «на щастя, ніхто не постраждав».

«Росіяни і в новому році продовжують терор наших людей в мирних містах, систематично обстрілюють будинки, енергетичну інфраструктуру наших прифронтових і тилових міст. Дякую Силам оборони, рятувальникам і всім службам, які оперативно ліквідовують наслідки. Ворогу не вдасться досягти своєї мети», – йдеться в її повідомленні.

Нагадаємо, упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. У ніч на 2 січня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками. 

До слова, у ніч на 2 січня російські окупаційні війська завдали удару по обласному центру Запоріжжя. За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання. У службі зазначили, що на місцях працювали всі екстрені служби, потерпілих нема.

У новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець.

Поранення отримали дві жінки віком 44 та 59 років, а також двоє чоловіків – 56 та 76 років. Парамедики надали всім постраждалим медичну допомогу на місці, після чого одного потерпілого госпіталізували.

Теги: Запоріжжя інфраструктура Юлія Свириденко ворог росіяни

