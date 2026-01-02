Головна Країна Події в Україні
Одна з наймасованіших атак РФ: з'явились нові деталі обстрілу Запоріжжя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одна з наймасованіших атак РФ: з'явились нові деталі обстрілу Запоріжжя
Російські терористи пошкодили торговий центр та житлові багатоповерхівки
фото: ДСНС

За словами очільника Запорізької ОВА, значну частину ворожих цілей було знищено

Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. У ніч на 2 січня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначив чиновник, значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. За його словами, саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі.

Рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС

«Водночас ворогу девʼять разів вдалося влучити дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура. Станом на ранок фіксуємо десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень», – каже він.

Федоров зазначив, що ворог цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.

До слова, у лікарнях Запоріжжя перебувають 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, упродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА.

Варто зазначити, що у 2025 році українці лише чотири рази могли видихнути без звуку сирен та загроз із неба. За даними аналітичного проєкту UA War Infographics, 361 день Росія здійснювала атаки по території України.

Згідно з підрахунками, щоденні обстріли тривали протягом майже всього року з використанням дронів-камікадзе типу «шахед», крилатих або балістичних ракет, а також комбінованих ударів. Без ударів залишились лише два дні у квітні та ще два – у травні.

Як повідомлялось, за підсумками грудня російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді. Одночасно на 9% зменшилася кількість штурмових дій, що, за оцінкою аналітиків, пов’язано з дедалі відчутнішими кадровими проблемами в армії РФ.

Теги: Іван Федоров Запоріжжя обстріл

