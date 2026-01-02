Розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна (відео)

Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Відео від ГУР: як інсценували загибель командира РДК
фото: скриншот з відео

Воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна. Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає «Главком».

Операція проводилася у кілька етапів, її мета – зберегти життя командира.

Було створено відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий – зафільмував «наслідки удару».

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили розвідникам «замовлення» – пів мільйона доларів.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін) живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР.

Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

До слова, 27 грудня за повідомленням «Російського добровольчого корпусу» (РДК), вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін). Він був одним із тих, хто обрав шлях збройної боротьби проти режиму Кремля на боці України.

