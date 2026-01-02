Стан українських оборонних рубежів і антидронового захисту покращився – Сирський
Генерал зазначив, що військові разом із місцевою владою безперервно створюють фортифікації
У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
«Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани – навіть за чисельної переваги противника», – каже він.
Головком заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. «Детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані антидроновий захист і наскільки готові населені пункти до оборони. Окремо зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення», – розповів генерал.
Сирський підкреслив, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно створюють розгалужені системи траншей і окопів, займаються облаштуванням протитанкових ровів, будівництвом бліндажів та інших елементів фортифікацій.
Нагадаємо, Збройні сили України змінили бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд. З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України підхід до будівництва фортифікаційних споруд та їхню адаптацію до сучасних реалій війни дронів зазнав значних змін.
