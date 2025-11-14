Сили оборони зірвали масштабний наступ окупантів на Олександрівському напрямку (відео)

Українські воїни знищили два танки та чотири бойові броньовані машини армії РФ

Росіяни намагалися скористатися туманом, аби прорвати оборону захисників

Уранці 14 листопада на Олександрівському напрямку ворог здійснив спробу наступу. Окупанти використали для атаки близько двох десятків різної бронетехніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Українські воїни завчасно виявили ворожу бронетехніку попри складні погодні умови. У ході комплексного вогневого ураження бійці знищили два танки та чотири бойові броньовані машини загарбників. Окрім того, ліквідовано трьох окупантів та поранено пʼятьох ворожих штурмовиків.

Нагадаємо, на Олександрівському напрямку росіяни змінюють тактику через погодні умови. Тумани застосовують для просочування малими піхотними групами, використовуючи цивільний транспорт – від авто та мотоциклів до електросамокатів. Їхні дії часто координуються дронами, які фактично керують рухом піхоти.

До слова, підрозділами Сил спеціальних операцій було знищено місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок, на Донеччині.

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.