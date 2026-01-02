Головна Країна Події в Україні
На війні в Україні загинув польський доброволець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На війні в Україні загинув польський доброволець
Наприкінці минулого року Басс воював на Харківщині
фото: Onet

Поляк брав участь в операціях на найважливіших ділянках фронту, а також у бойових діях на території РФ

28-річний польський доброволець Кацпер Басс на псевдо Француз 31 грудня помер від поранень, отриманих у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Як повідомляє ЗМІ, Басс воював на Харківщині. Точні обставини його поранення залишаються невідомими, оскільки другий військовий, який був поруч, також отримав важкі поранення та перебуває у комі.

На війні в Україні загинув польський доброволець фото 1

Побратими зі складу розвідувально-ударної групи Rug Hamlet вважають, що причиною поранення міг стати артилерійський обстріл, удар дрона або граната. Усередині укриття, де перебував військовий, за їхніми словами, зберігалися боєприпаси та газові балони.

З масштабними опіками тіла Француза евакуювали до одного з опікових відділень у Польщі. Однак ушкодження шкіри, легень і нирок виявилися надто важкими. Польський доброволець помер 31 грудня.

До слова, громадянин Австралії Рассел Аллан Вілсон загинув під час бойових дій у складі українських військ на Донбасі. За наявними даними, Вілсон загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області. Він, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року.

Теги: добровольці Польща Харківщина

На війні в Україні загинув польський доброволець
На війні в Україні загинув польський доброволець
ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
Стан українських оборонних рубежів і антидронового захисту покращився – Сирський
Стан українських оборонних рубежів і антидронового захисту покращився – Сирський
Одна з наймасованіших атак РФ: з'явились нові деталі обстрілу Запоріжжя
Одна з наймасованіших атак РФ: з'явились нові деталі обстрілу Запоріжжя
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

