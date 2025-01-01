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Окупанти атакували Запорізьку область: горять будинки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти атакували Запорізьку область: горять будинки
Рятувальники працюють на місці влучання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни обстріляли Запорізьку область напередодні Нового року

Запорізька область зазнала ворожих ударів ввечері 31 грудня. Окупанти атакували цивільні об'єкти. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Внаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків», – каже він.

Як зазначив Федоров, працівники ДСНС працюють на місці влучання, зокрема вони врятували жінку.

Раніше у Запорізькій області пролунали вибухи. Повідомлялося, що вони були пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони через російську атаку. О 00:20 тривогу в області було скасовано.

Нагадаємо, упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Як повідомлялося, російські війська за добу завдали 494 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Сім ворожих обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку.

До слова, під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл.

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Теги: окупанти Іван Федоров Запорізька область війна обстріл пожежа

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