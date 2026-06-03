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Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
фото: скрин з відео
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Ворожі війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси

Російська армія продовжує цинічно застосовувати проти України хімічну зброю та запалювальні снаряди, що суворо заборонені міжнародними конвенціями. Черговим об'єктом терористичної атаки стало прифронтове місто Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бригаду «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.

Фіксація злочину 

Черговий факт грубого порушення правил та звичаїв війни зафіксували українські захисники.

«Воєнний злочин окупантів зафіксували аеророзвідники бригади «Хижак». На відео, знятому оператором безпілотника з позивним Аврора, видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу», – йдеться в офіційному повідомленні підрозділу Патрульної поліції.

На опублікованих кадрах чітко помітно характерний «фосфорний дощ» із сотень палаючих частинок, які повільно опускаються на дахи приватних та багатоквартирних будинків місцевих мешканців.

Чим небезпечна зброя

Військові нагадують про жахливі наслідки застосування таких снарядів:

  • Критична температура горіння: Білий фосфор самозаймається при контакті з киснем у повітрі. Температура його горіння досягає майже 800–1300 °C.
  • Масштабні руйнування: Елементи снаряда пропалюють металеві дахи, залізобетон і викликають миттєві пожежі, які вкрай важко загасити традиційними методами.
  • Смертельна небезпека для людей: При потраплянні на шкіру фосфор викликає глибокі хімічні та термічні опіки аж до кісток. Окрім цього, вдихання виділеного під час горіння білого диму призводить до сильного отруєння, ураження дихальних шляхів та смертельного омертвіння тканин.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState зафіксували нове розширення зони просування окупантів на південь від Іллінівки та активну інфільтрацію з боку Ступочок і Предтечного – під загрозою опиняється північна частина Костянтинівки. Червона зона розширилась на південь від Іллінівки – саме там окупанти наполегливо просуваються, намагаючись встановити контроль над місцевістю навколо Костянтинівки. Зона проникнення в місто також збільшується – аналітики розцінюють це як ознаку поступового поглинання населеного пункту ворогом.

До слова, наприкінці квітня аналітики DeepState вже попереджали про ризики прориву до Костянтинівки – тоді найнебезпечнішими вважали південно-східні околиці, де противник ховався у приватній забудові. До слова, Сирський раніше визнавав проблему з ротацією підрозділів: за нинішніх умов забезпечити регулярні відпустки та повноцінне відновлення для всіх неможливо.

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Теги: Костянтинівка росіяни війна Донеччина

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