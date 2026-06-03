Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі

Після оновлення ключових автошляхів пріоритет віддадуть дорогам для військових і евакуації

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Уряд відзвітував про найбільший обсяг дорожніх робіт від початку повномасштабної війни

В Україні завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на дорогах національного та міжнародного значення. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, обсяг виконаних робіт став найбільшим за весь період повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави уряду.

Як зазначила прем'єрка, загалом дорожники оновили 14 млн квадратних метрів покриття. «Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації», – повідомила Свириденко.

За її словами, обсяг планових ремонтних робіт став безпрецедентним і найвищим від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Уряд наголошує, що якісний стан доріг залишається важливим елементом забезпечення обороноздатності країни. Йдеться не лише про переміщення військової техніки та вантажів, а й про евакуацію цивільного населення, роботу екстрених служб та підтримку економічної активності.

Свириденко підкреслила, що належна дорожня інфраструктура є необхідною умовою для безперебійного руху військових вантажів, стабільного функціонування економіки та безпеки громадян.

Таким чином, після завершення масштабних ремонтів на дорогах державного значення уряд планує сконцентрувати ресурси на маршрутах, які мають стратегічне значення для прифронтових територій.

Нагадаємо, у Києві 3 та 4 червня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе через проведення дорожніх робіт. За інформацією «Київавтодору», ремонт триватиме з 08:00 до 20:00 на ділянці від мосту Метро у напрямку транспортної розв'язки мосту імені Євгена Патона. На час виконання робіт рух транспорту обмежать однією смугою.