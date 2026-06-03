Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога

Сирський після поїздки на південь заявив про нові загрози для морського коридору

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Сирський надав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку у Повітряному командуванні «Південь». Сирський перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України, пише «Главком».

Головком заслухав доповіді командувача, бригадного генерала Олександра Гуменюка, та інших посадових осіб щодо поточної обстановки, особливостей дій противника, стану системи ППО та шляхів підвищення її ефективності.

«Особливу увагу приділив питанням управління силами та засобами протиповітряної оборони, швидкості обміну інформацією, координації між усіма складовими Сил оборони та адаптації системи ППО до нової тактики масованого застосування противником ударних БпЛА і ракет різних типів. Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України – портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога – зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання – не допустити реалізації цих планів», – написав він.

Сирський надав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, «розвитку засобів виявлення повітряних цілей, розширення застосування тактичних груп перехоплення та прискорення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника».

«Україна сьогодні діє в умовах нестачі сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів. Ефективна протиповітряна оборона сьогодні – це захист людей, стабільна робота економіки, функціонування портів, критичної інфраструктури та стійкість держави в умовах війни», – підсумував головком.

Нагадаємо, Чорноморська операційна зона стала театром бойових дій, де Сили оборони України повністю перехопили ініціативу, диктують російським загарбникам власні умови та практично звели нанівець присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях.