Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога
Сирський після поїздки на південь заявив про нові загрози для морського коридору
фото: Олександр Сирський/Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сирський надав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку у Повітряному командуванні «Південь». Сирський перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України, пише «Главком».

Головком заслухав доповіді командувача, бригадного генерала Олександра Гуменюка, та інших посадових осіб щодо поточної обстановки, особливостей дій противника, стану системи ППО та шляхів підвищення її ефективності.

«Особливу увагу приділив питанням управління силами та засобами протиповітряної оборони, швидкості обміну інформацією, координації між усіма складовими Сил оборони та адаптації системи ППО до нової тактики масованого застосування противником ударних БпЛА і ракет різних типів. Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України – портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога – зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання – не допустити реалізації цих планів», – написав він.

Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога фото 1

Сирський надав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, «розвитку засобів виявлення повітряних цілей, розширення застосування тактичних груп перехоплення та прискорення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника».

«Україна сьогодні діє в умовах нестачі сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів. Ефективна протиповітряна оборона сьогодні – це захист людей, стабільна робота економіки, функціонування портів, критичної інфраструктури та стійкість держави в умовах війни», – підсумував головком.

Нагадаємо, Чорноморська операційна зона стала театром бойових дій, де Сили оборони України повністю перехопили ініціативу, диктують російським загарбникам власні умови та практично звели нанівець присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях. 

Читайте також:

Теги: системи ППО Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета-перехоплювач FP-7 для системи ППО «Фрея»
Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
15 травня, 00:45
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Україна масштабує серійне виробництво перехоплювачів
Українські дрони навчилися самостійно наздоганяти «Шахеди»
15 травня, 05:18
Головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав фактор, який зриває мобілізаційні плани РФ
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри
20 травня, 15:13
Президент: Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз
Посилення ППО на півночі України. Зеленський дав доручення Міністерству оборони
21 травня, 20:30
Сирський зустрівся з головкомом Норвегії у бойових частинах на півдні
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
25 травня, 10:56
Зеленський на брифінгу у Швеції
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
28 травня, 15:04
Глава держави анонсував найближчим часом перемовини щодо створення європейської антибалістичної системи
«Результати потрібні». Зеленський дав доручення українським дипломатам
29 травня, 20:39
Тойу: Це неприйнятне та відверте порушення нашого повітряного простору
Румунія звернеться до НАТО через атаку російського дрона
29 травня, 22:31

Події в Україні

Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога
Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога
Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point
У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point
Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)
Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)
На Запорізькій АЕС стався блекаут
На Запорізькій АЕС стався блекаут

Новини

Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06
Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua