Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що ці переговори можуть привести до чогось позитивного для всіх

Президент Дональд Трамп заявив у неділю, що його представники «ведуть дуже позитивні переговори» з Іраном, оскільки дві країни обмінюються мирними пропозиціями. Про це пише «Главком».

«Я повністю усвідомлюю, що мої представники ведуть дуже позитивні переговори з Іраном, і що ці обговорення можуть призвести до чогось дуже позитивного для всіх», – написав він у дописі на Truth Social.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф раніше того ж дня заявив, що «ми ведемо переговори», коли його запитали про стан переговорів з Іраном.

Коментарі Трампа відрізняються від його заяв, зроблених у суботу, де він сказав, що «не може уявити», що остання пропозиція Ірану «була б прийнятною, враховуючи, що вони ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством».

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. 

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

