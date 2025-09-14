Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 вересня втратила:
- особового складу – близько 1094610 (+880) осіб;
- танків – 11184 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23267 (+0) од;
- артилерійських систем – 32749 (+42) од;
- РСЗВ – 1487 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
До слова, триває 1299-й день повномасштабної війни в Україні.
