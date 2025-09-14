Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11184 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1094610 (+880) осіб;
  • танків – 11184 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23267 (+0) од;
  • артилерійських систем – 32749 (+42) од;
  • РСЗВ – 1487 (+1) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0).
Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1299-й день повномасштабної війни в Україні.

