Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11184 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 вересня втратила:

особового складу – близько 1094610 (+880) осіб;

танків – 11184 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23267 (+0) од;

артилерійських систем – 32749 (+42) од;

РСЗВ – 1487 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102);

спеціальна техніка – 3964 (+0).

До слова, триває 1299-й день повномасштабної війни в Україні.