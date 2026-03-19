Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 19 березня 2026 року

У Парижі вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго. Українські переговорники вирушили до Сполучених Штатів, аби взяти участь у мирних переговорах. Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти народної депутатки Мар'яни Безуглої.

«Главком» склав добірку головних подій 19 березня:

Підозра Жеваго

фото: Руслан Кравченко

У Парижі вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації. Йдеться про українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

Українська делегація вирушила до США на перемовини

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів він.

Виступ Зеленського на засіданні Європейської ради

фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради, де виступив зі зверненням до лідерів країн ЄС. За словами президента, останні кілька днів Україна отримує сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися.

«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту», – каже він.

Глава держави наголосив, що росіяни відчувають послаблення тиску на них, зокрема через війну на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про помʼякшення санкцій та зупинка у запровадженні нових.

Генпрокуратура відкрила провадження проти Безуглої

фото: Марʼяна Безугла

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти народної депутатки Мар'яни Безуглої. Йдеться про підозру в державній зраді.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників Офісом генпрокурора було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про народну депутатку України Безуглу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Справу про держзраду відкрили за ухвалою суду за заявою народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського. Тоді як за розголошення таємниці – за заявою колишнього офіцера ГУР полковника Романа Червінського.

Нацбанк залишив облікову ставку без змін

фото: НБУ

Правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Згідно з повідомленням, Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Зазначається, що рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики.

У разі збереження ризиків для цінової динаміки регулятор утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів

Інші важливі новини

  • Антикорупційний суд засудив нардепку Марченко, яка намагалась викинути гроші через паркан.
  • США зняли санкції з ключових білоруських банків та компаній.
  • США не відправлятимуть війська на Близький Схід.
  • Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно.

Події в Україні

