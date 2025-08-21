Комбінована атака на Україну: головне за ніч

Наслідки влучань уточнюються

Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами, Венс зробив декілька заяв про російсько-українську війну, вибухи лунали у Росії поблизу НПЗ та у тимчасово окупованому Донецьку.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на українські міста

У ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети.

Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям.

Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.

На Закарпатті через атаку пошкоджено підприємство. За повідомленням міськради, ворог вдарив по одному з підприємств у Мукачеві. На місці події працюють рятувальні служби.

Наразі не повідомлялось про постраждалих чи жертв. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Вибухи у Росії поблизу НПЗ та у тимчасово окупованому Донецьку

У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Повідомляється, що спершу місцеві почули вибухи, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Згодом з'явилась інформація, що на території підприємства зафіксовано влучання.

Увечері 20 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи.

За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ударних дронів. На місцях влучань здіймається дим та виникли пожежі.

Заяви Венса

Венс розповів про те, як відбувався дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Путіну.

Венс розповів, що у Кремлі не очікували отримати дзвінок від американського президента вранці, і, за словами Венса, Трамп вирішив раптово подзвонити Путіну. З його розповіді стає зрозуміло, що розмова відбулась без відповідного протоколу та підготовки.

Та віцепрезидент відзначив це, як прагнення Трампа доводити справи до кінця попри «нісенітницю деяких дипломатичних протоколів».

Також він поділився подробицями своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінету Білого дому 18 серпня, де у лютому цього року між ними розгорілась справжня суперечка.

«Я сказав: пане президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу, а він лише трохи посміхнувся. Венс каже, що так йому вдалось трохи знизити тон напруги перед майбутньою розмовою у тому ж Овальному кабінеті», – поділився Венс.

Та ще додав, що Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль.

Він пояснив, що Штати не братимуть на себе«жодних зобов’язань, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну».