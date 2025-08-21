Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінована атака на Україну: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
Головні новини ночі проти 21 серпня
фото з відкритих джерел

Наслідки влучань уточнюються

Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами, Венс зробив декілька заяв про російсько-українську війну, вибухи лунали у Росії поблизу НПЗ та у тимчасово окупованому Донецьку.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на українські міста

У ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети.

Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям.

Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.

На Закарпатті через атаку пошкоджено підприємство. За повідомленням міськради, ворог вдарив по одному з підприємств у Мукачеві. На місці події працюють рятувальні служби.

Наразі не повідомлялось про постраждалих чи жертв. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Вибухи у Росії поблизу НПЗ та у тимчасово окупованому Донецьку

У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Повідомляється, що спершу місцеві почули вибухи, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Згодом з'явилась інформація, що на території підприємства зафіксовано влучання.

Увечері 20 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. 

За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ударних дронів. На місцях влучань здіймається дим та виникли пожежі.

Заяви Венса

Венс розповів про те, як відбувався дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Путіну.

Венс розповів, що у Кремлі не очікували отримати дзвінок від американського президента вранці, і, за словами Венса, Трамп вирішив раптово подзвонити Путіну. З його розповіді стає зрозуміло, що розмова відбулась без відповідного протоколу та підготовки.

Та віцепрезидент відзначив це, як прагнення Трампа доводити справи до кінця попри «нісенітницю деяких дипломатичних протоколів».

Також він поділився подробицями своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінету Білого дому 18 серпня, де у лютому цього року між ними розгорілась справжня суперечка.

«Я сказав: пане президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу, а він лише трохи посміхнувся. Венс каже, що так йому вдалось трохи знизити тон напруги перед майбутньою розмовою у тому ж Овальному кабінеті», – поділився Венс.

Та ще додав, що Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль.

Він пояснив, що Штати не братимуть на себе«жодних зобов’язань, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну».

Теги: росія місто ворог тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 28 липня
Лінія фронту станом на 28 липня 2025. Зведення Генштабу
28 липня, 23:04
Москву та область затоплює через сильні дощі
Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах
21 липня, 13:47
Клименко: Є попередня інформація, що були реактивні «Шахеди»
Київ атаковано реактивними шахедами – глава МВС
31 липня, 10:34
Ситуація на фронті 7 серпня
Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу
7 серпня, 22:25
Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Двоє людей, які перебували всередині автомобіля, загинули на місці
Окупанти вдарили по автівці в Запорізькому районі, є загиблі
9 серпня, 09:16
Вікенд у музеї Ханенків
Культурні події у Києві: календар на тиждень 11-17 серпня
9 серпня, 19:03
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Лубінець наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх українських дітей
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
11 серпня, 18:48

Події в Україні

У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство
Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
8273
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
3775
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2327
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
2309
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua