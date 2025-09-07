Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів

фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження важливих об'єктів у РФ, зокрема НПЗ у у Краснодарському краї

Підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем та ракетних військ ЗСУ уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» у Брянській області. Цей об'єкт є частиною магістрального нафтопроводу «Стальной конь» і має стратегічне значення для постачання пального російській окупаційній армії. Зафіксовано численні влучання та подальшу пожежу в районі насосної станції та резервуарного парку.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали вогневого ураження по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Цей потужний завод задіяний у забезпеченні Збройних Сил РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі об'єкта.

Генштаб також підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області.

Результати вогневого ураження усіх об'єктів наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня на Ільському нафтопереробному заводі, розташованому у Краснодарському краї Росії, виникла пожежа після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, БпЛА уразили об'єкти заводу, що призвело до загоряння та пошкодження виробничих потужностей.

Теги: Генштаб нафта росія війна

