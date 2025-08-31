Головна Країна Події в Україні
Сили оборони знайшли протидію новій тактиці РФ на одному з напрямків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Противник намагається потроху змінювати свою тактику, зокрема з використанням так званих антидронових плащів

Російські війська не відмовляється від тактики малих штурмових груп на Покровському напрямку, проте намагаються адаптовуватись до насиченості фронту українськими БпЛА. Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця відділення комунікації 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ Світлана Резван, передає «Главком».

Повідомляється, що бронетехніку російські війська на цьому напрямку вже майже не використовують, а кидають в атаки лише малі піхотні групи без жодного прикриття.

«Ворог потужно продовжує намагатися штурмувати малими групами, тисне. Взагалі не береже свою живу силу, посилаючи все нових і нових людей. Техніка не застосовується, а просто полями, посадками намагаються пройти малими групами штурмовиків» – розповіла Резван.

При цьому вона зазначила, що противник намагається потроху змінювати свою тактику, зокрема з використанням так званих антидронових плащів, однак українські військові вже встигли призвичаїтися і до цього.

«Ворог вдавався до нової тактики. Використовував вже такі методи, але зараз вже збільшив. Проте є способи виявляти це. Не розповім цих секретів, але наші хлопці знають, як це виявляти і як долати це. Скажу так, ця тактика не допомагає ворогу взагалі ніяк», – каже представниця 25 ОПДБр.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат. 

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України спростував звіт начальника генштабу ЗС РФ, назвавши його «відвертою брехнею та спробою видати бажане за дійсне». За даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

За інформацією Генштабу, від початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російська армія втратила майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими. Загальні втрати ворога з початку 2025 року становлять понад 291 тис. осіб. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 1201 танк, 2174 бойові броньовані машини, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Теги: військові ворог окупанти Покровськ Донеччина

