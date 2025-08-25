Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:

особового складу – близько 1076940 (+870) осіб;

танків – 11130 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23175 (+8) од;

артилерійських систем – 31946 (+48) од;

РСЗВ – 1472 (+0) од;

засоби ППО – 1211 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79);

спеціальна техніка – 3948 (+4).

Як відомо, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.