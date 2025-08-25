Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1076940 (+870) осіб;
  • танків – 11130 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23175 (+8) од;
  • артилерійських систем – 31946 (+48) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1211 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79);
  • спеціальна техніка – 3948 (+4).
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1264-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року
10 серпня, 08:47
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного тренера
3 серпня, 10:15
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення
Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)
12 серпня, 18:40
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 15 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
15 серпня, 07:03
Ворог просунувся біля п’яти населених пунктів на лінії фронту
Окупанти просунулись поблизу п'яти сіл – DeepState
21 серпня, 01:59
Уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів
Українські бійці вразили низку важливих об’єктів росіян
21 серпня, 12:50
РФ з початку війни втратила 10177 танків
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 серпня, 07:30
Дрони атакували місто Суми
Росія масовано атакувала Суми дронами
Вчора, 03:49

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
Обстріл Сумщини: головне за ніч
Обстріл Сумщини: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9236
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7460
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
7190
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua