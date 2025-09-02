Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1287-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 вересня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку

Росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку

Ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи. Одна ворожа атака досі триває.

Нагадаємо, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.