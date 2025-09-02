Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1287-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 вересня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи. Одна ворожа атака досі триває.

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог Генштаб ЗСУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 серпня
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
9 серпня, 22:11
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
15 серпня, 21:21
22 липня 2025 року окупант загинув від крововтрати
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
20 серпня, 12:31
Українські захисники змогли взяти росіян «у кільце»
Сили оборони перейшли у контратаку біля Добропілля
20 серпня, 23:39
Нині триває 1274-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
20 серпня, 08:15
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року
21 серпня, 08:16
Ворог вдарив по пожежній частині на Донеччині
Росія вдарила по пожежній частині на Донеччині
24 серпня, 04:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11156 танків
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:56

Події в Україні

Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала годину
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала годину
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП
Батько Андрія Парубія: Він змалку ненавидів усе московське і мріяв про українську державу
Батько Андрія Парубія: Він змалку ненавидів усе московське і мріяв про українську державу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
7686
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
4823
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3746
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
2474
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua