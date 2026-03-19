Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області

Жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці

Увечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автодорозі неподалік села Преображенка. Унаслідок удару жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці.

Нагадаємо, зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя.

Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти». Компанія зауважила, що ворог здійснив удар по інноваційному терміналу «Січ» у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі.

Зауважимо, 19 березня на фронті відбулося 187 бойових зіткнення.

Противник завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.