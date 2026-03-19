Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області
Жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці

Увечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автодорозі неподалік села Преображенка. Унаслідок удару жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці.

Нагадаємо, зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. 

Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти». Компанія зауважила, що ворог здійснив удар по інноваційному терміналу «Січ» у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі.

Зауважимо, 19 березня на фронті відбулося 187 бойових зіткнення.

Противник завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також:

Читайте також

Окремі штурмові групи ЗСУ навіть спромоглися прорватися між Степногірськом і Приморським
Наступ росіян на Запорізькому напрямку різко сповільнився. Огляд фронту
9 березня, 10:10
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
24 лютого, 01:35
У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення
Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго
27 лютого, 12:14
Головне Управління Розвідки показало кадри наступальної операції під Степногірськом
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
25 лютого, 14:54
Аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото)
26 лютого, 16:36
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55
Окупанти вдарили біля одного із терміналів логістичного оператора
Окупанти вдарили по Запоріжжю: поранено людей
17 березня, 06:53
Ворог атакував Запоріжжя
Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
17 березня, 07:57
Ракетний комплекс «ТОР-М2У»
Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)
17 березня, 20:43

Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області
Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області
Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)
На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Як будуть вимикати світло 20 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 20 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
