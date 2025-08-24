Головна Країна Події в Україні
Лавров цинічно прокоментував удар по заводу на Закарпатті

Лавров цинічно прокоментував удар по заводу на Закарпатті
Завод Flex у Мукачеві горів три дні
фото: ДСНС України/Telegram

За словами очільника російського МЗС, присутність американських інвестицій не гарантує недоторканості, якщо підприємство «виробляє продукцію для військових цілей»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував авіаудар по закарпатському заводу Flex у Мукачеві, який горів три дні. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю NBC News. Підприємство має американські інвестиції, що, за словами журналістки, є «ляпасом для Трампа».

Лавров у відповідь заявив, що присутність іноземного капіталу не робить завод захищеним, якщо там виробляють продукцію для військових цілей.

«Дехто наївно вважає, що якщо бачить у вітрині кавомашину, вона виробляється саме там. Але наша розвідка має точні дані. Якщо на підприємстві є американські, угорські чи інші інвестиції, а там виготовляють зброю, щоб завдавати шкоди росіянам, це не робить його недоторканим», – заявив глава МЗС РФ.

За його словами, така логіка є проявом «імперіалізму», адже наявність закордонних інвестицій не може гарантувати захист підприємства, якщо його продукція «використовується у військових цілях».

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Як повідомлялося, після удару президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до очільника США Дональда Трампа

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих.

