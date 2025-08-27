Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 173 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів. Також противник завдав 3 авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 201 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки. Отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 34 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районі Григорівки та у бік Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано шість боєзіткнень, окупант намагався просуватись у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Філії.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року фото 10

Як відомо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.

