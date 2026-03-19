Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 березня
фото: Генштаб ЗСУ

19 березня на фронті відбулося 187 бойових зіткнення

Противник завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 березня на фронті відбулося 187 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 20 КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибино, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Одна штурмова дія триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Три атаки тривають.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів у районах Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Малинівки та Костянтинівки.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка. Одна штурмова дія триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одна ворожа атака триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Січневе, Соснівка, Красногірське та Злагода. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів у районах населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля та Мирне. Дві штурмові дії продовжуються.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував у бік Степового.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Штурмові дії ворога не зафіксовані.

Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1485-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Нині триває 1484-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
Вчора, 08:20
Ракетний комплекс «ТОР-М2У»
Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)
17 березня, 20:43
Студентів у Росії намагаються вербувати у війська безпілотників
Як студентів у Росії вербують до військ БпЛА: що обіцяють – аналіз DW
14 березня, 05:50
Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав
Україна увійшла до ТОП-10 найбільших армій світу
10 березня, 13:25
Нині триває 1469-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
3 березня, 08:27
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
27 лютого, 23:01
Кат утримував жінку у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
24 лютого, 13:37
Командир 225-го окремого штурмового полку повідомив, що проти росіян ведуться контрдиверсійні дії
Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Тернуватого на Запоріжжі
23 лютого, 13:00
Окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
21 лютого, 17:15

Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області
Російський FPV-дрон убив жінку в Запорізькій області
Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)
На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Як будуть вимикати світло 20 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 20 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
