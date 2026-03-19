Лінія фронту станом на 19 березня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

19 березня на фронті відбулося 187 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 20 КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибино, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Одна штурмова дія триває.

На Куп'янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Три атаки тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів у районах Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

На Слов'янському напрямку

Противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку

Агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Малинівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одна ворожа атака триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Січневе, Соснівка, Красногірське та Злагода. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів у районах населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля та Мирне. Дві штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував у бік Степового.

На Придніпровському напрямку

Штурмові дії ворога не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1485-й день повномасштабної війни в Україні.