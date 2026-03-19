Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України

На окупованих територіях України зафіксували масштабні збої у роботі месенджера Telegram

Російські окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування месенджера Telegram у тимчасово захоплених регіонах України. Мешканці окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей повідомляють про неможливість доступу до сервісу без використання спецзасобів, інформує «Главком».

Мешканці тимчасово окупованих районів скаржаться на серйозні перебої в роботі месенджеру. Наприклад, за даними видання, у Щастинському районі Луганської області навіть за умови використання VPN здійснити дзвінок на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

Про проблеми з Telegram повідомляють також у чатах окупованих міст Донецької, і Луганської областей. Використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.

Дехто з місцевих мешканців у чатах іронічно пропонує «колективно писати Путіну», сподіваючись на скасування обмежень. Наразі використання VPN залишається єдиним способом підтримувати зв'язок, проте і цей метод стає дедалі менш ефективним.

«Главком» писав, що в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Нагадаємо, Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.