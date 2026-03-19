Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Російська влада почала штучно уповільнювати месенджер
На окупованих територіях України зафіксували масштабні збої у роботі месенджера Telegram

Російські окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування месенджера Telegram у тимчасово захоплених регіонах України. Мешканці окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей повідомляють про неможливість доступу до сервісу без використання спецзасобів, інформує «Главком».

Мешканці тимчасово окупованих районів скаржаться на серйозні перебої в роботі месенджеру. Наприклад, за даними видання, у Щастинському районі Луганської області навіть за умови використання VPN здійснити дзвінок на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

Про проблеми з Telegram повідомляють також у чатах окупованих міст Донецької, і Луганської областей. Використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.

Дехто з місцевих мешканців у чатах іронічно пропонує «колективно писати Путіну», сподіваючись на скасування обмежень. Наразі використання VPN залишається єдиним способом підтримувати зв'язок, проте і цей метод стає дедалі менш ефективним.

«Главком» писав, що в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Нагадаємо, Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Читайте також:

Теги: Telegram росія окупація інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони вдарили по ЗРК, складах і центру БпЛА ворога
Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ
17 березня, 14:37
Проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран
Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP
15 березня, 17:15
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пом’якшення санкцій проти Росії через ціни на нафту
Берлін прокоментував можливість перегляду санкцій проти Росії
10 березня, 17:29
У магазині пояснили, що продають копії брендових речей китайського виробництва, а ось сертифікацію вони проходять у Росії
Військовий придбав у столичному магазині одяг, виготовлений у РФ
7 березня, 18:16
Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 – на російських федеральних каналах
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
26 лютого, 12:23
Брюссель створив новий інструмент кредитної підтримки регіонів біля України
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
25 лютого, 15:58
Британія запровадила санкції проти 300 осіб та компаній
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
24 лютого, 12:05
Росіяни будуть змагатися на Паралімпіаді під своїм національним прапором
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
23 лютого, 19:23
Серед повернених діти, які зазнали погроз, переслідувань і психологічного тиску з боку окупаційних структур через мову, віру та проукраїнську позицію
Україна повернула ще сімох дітей із захоплених територій
20 лютого, 21:07

Події в Україні

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua