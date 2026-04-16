Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 16 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб.
- танків – 11 866 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.
- артилерійських систем – 40 046 (+43) од.
- РСЗВ – 1 738 (+2) од.
- засоби ППО – 1 347 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.
- крилаті ракети – 4 537 (+20) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од.
- спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1513-й день повномасштабної війни в Україні.
