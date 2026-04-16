Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 866 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 16 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб.
  • танків – 11 866 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.
  • артилерійських систем – 40 046 (+43) од.
  • РСЗВ – 1 738 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 347 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.
  • крилаті ракети – 4 537 (+20) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од.
  • спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.
Втрати ворога у війні станом на 16 квітня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1513-й день повномасштабної війни в Україні.

