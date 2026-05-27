На Дніпропетровщині ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК

Понад 60 населених пунктів залишилися без світла

У Дніпропетровській області через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії ДТЕК. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, унаслідок атаки працівники компанії не постраждали. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

«Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня на Дніпропетровщині росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів.

Раніше на Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БпЛА.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.