В Ірпені висаджено алею туй у пам’ять про полеглих захисників Київщини (фото)

Туї для алеї були обрані не випадково

В Ірпені біля монументу «На щиті» з’явилася символічна алея туй. Дерева висадили на честь українських воїнів, які віддали життя за визволення області та незалежність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації.

Акцію приурочили до четвертої річниці визволення Київщини від російських окупантів. Саме Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка та Макарів у 2022 році стали місцями найбільш запеклих боїв, де сили оборони зупинили наступ ворога на столицю.

Туя здавна вважається символом вічності, пам’яті та незламності фото: Микола Калашник/Facebook

Організатори зазначають, що кожне висаджене дерево – це символ живої пам’яті про воїнів, які повернулися з війни «на щиті». Тую обрали не випадково, адже вона здавна вважається символом вічності та незламності.

Алея туй біля монументу «На щиті» фото: Микола Калашник/Facebook

Алея поблизу монументу стане місцем спокою та роздумів для громади. Це живе нагадування про ціну, яку заплатила Київщина за право жити у вільній країні.

Нагадаємо, 28 березня 2022 року українські захисники звільнили Ірпінь на Київщині. Місто стримало ворога на шляху до столиці та отримало звання «Ірпінь – місто-Герой». Російські загарбники перебували у місті 23 дні. Унаслідок запеклих боїв було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури Ірпеня. Місто героїчно витримало оборону і не дозволило загарбникам максимально близько підійти до столиці: Ірпінь, Буча та Гостомель стали форпостом Києва.